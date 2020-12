전남서 코로나 지역감염 확진자 3명 추가 발생…누적 502명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 해남 1명, 담양 1명, 함평 1명 등 코로나19 지역감염 확진자 3명이 추가로 발생됐다고 20일 밝혔다.

이로써 전남지역 누적 확진자는 총 502명으로 늘어났으며, 이중 지역감염은 448명이다.

해남 한 학교에서 근무 중인 광주 860번 확진자의 동료교사 1명이 양성 판정 받았으며, 담양에선 광주 865번의 배우자가 확진됐다.

함평에서는 전남 455번 확진자와 접촉해 자가 격리 중이던 1명이 격리 해제 전 검사에서 최종 양성 판정됐다.

도는 지난 19일 밤 해남 소재 학교에서 근무중인 광주 860번의 확진을 통보받고 학생 및 교직원 등 접촉자에 대한 전수 검사에 나섰다. 진단검사 결과 102명중 1명이 양성으로, 나머지 101명은 전원 음성으로 확인했다.

도 즉각대응팀은 해남·담양 신속대응팀과 합동으로 확진자 이동 동선 및 추가 접촉자 분리 등 심층 역학조사를 벌이고 있으며, 확진자 방문장소 임시 폐쇄 및 방역소독 조치를 모두 완료했다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “최근 수도권과 도시지역을 중심으로 집단감염이 지속적으로 발생, 전남으로도 확산될 수 있어 경각심을 늦춰선 안된다”며 “감기 등 증상이 있을 경우 즉시 가까운 선별진료소에서 진단검사를 받고, 연말연시 행사 및 가족·지인모임, 타지역 방문 등을 자제해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr