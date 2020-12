美 우주군 명칭 '가디언즈'로 명명..."영화 찍냐" 비판 빗발쳐

[아시아경제 이현우 기자] 창설 1주년을 맞은 미국 우주군이 군대 명칭을 '가디언즈(Guardians)'라 명명하자 이를 두고 미국 네티즌들의 비판이 빗발치는 것으로 알려졌다. 할리우드 영화 '가디언즈 오브 갤랙시'에서 본뜬 것이냐며 희화화될 수 있다는 우려 때문으로 알려졌다.

영국 가디언 등 외신에 따르면 마이크 펜스 미국 부통령은 18일(현지시간) 우주군 창설 1주년 행사에서 미 우주군의 명칭을 가디언즈라 명명했다고 밝혔다. 펜스 부통령은 연설에서 "미국 대통령을 대신해 우주군 소속 남녀 대원이 앞으로 '가디언즈'라는 이름으로 알려질 것을 발표하게 돼 영광이다"라며 "육군, 해군, 공군, 해병대와 가디언즈는 대대손손 우리 조국을 지킬 것"이라고 강조했다.

미 우주군도 공식 트위터에 "군이 명칭을 부여받는 것은 중대한 책임감을 뜻한다"라며 "가디언스는 우주 작전의 긴 역사와 함께 하는 이름으로, 1983년 미 공군 우주 사령부의 좌우명이었던 '우주 전선의 수호자'에서 유래된 것"이라고 설명했다.

그러나 미국 네티즌들은 인기 할리우드 영화인 '가디언즈 오브 갤럭시'와 비교하는 풍자물과 놀림섞인 글이 잇따랐다. 미 군사 전문 매체 밀리터리닷컴은 "가디언즈라는 이름이 마블코믹스의 가디언즈 오브 갤럭시 영화 시리즈를 떠올리게 한다는 지적이 재빠르게 나왔다"고 보도했다.

앞서 우주군은 지난해 12월 미군의 6번째 군으로 창설됐지만 그동안 스타워즈, 스타트랙 등 SF영화와 드라마에 비교되며 미국 내에서 희화화됐다. 넷플릭스에서는 '우주군(Space Force)'라는 코믹 드라마가 나오기도 했다. 가디언은 "우주군 창설이 도널드 트럼프 미 대통령은 자신의 중요한 업적 중 하나로 자찬하고 있지만 조 바이든 행정부에서 명맥이 유지될지는 의문"이라고 전망했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr