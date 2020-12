한샘, 정기인사…안흥국 사장 승진

[아시아경제 유현석 기자] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 1,000 등락률 -0.94% 거래량 73,654 전일가 106,000 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 한샘, 주가 9만 3200원 (-6.8%)… 게시판 '북적'[특징주]한샘, 3분기 호실적 발표 후 주가 약세...이달 상승분 반납[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 은 20일 한샘과 계열사 임원 23명을 포함한 임직원 478명에 대한 정기 승진 인사를 했다고 밝혔다.

리하우스사업본부 안흥국 부사장이 사장으로 승진했다. 안 사장은 1990년 한샘 신입 공채로 입사해 제조, 물류, 구매 등을 두루 거쳤다.

인테리어사업본부 김용하 상무는 전무로 승진했다. 김 전무는 지난 4월 한샘디자인파크 기흥점, 11월 안성점 개점을 진두지휘한 성과를 인정받았다. 탁월한 성과를 낸 직원 10명은 특진했다.

한샘은 각 사업본부의 경쟁력 강화를 통해 실적 회복 추세가 이어진 만큼 승진 대상을 확대하는 등 성과 중심의 인사를 했다고 설명했다.

한샘은 경영 체계를 최고경영자(CEO) 중심에서 사업본부 중심으로 전환하고 있다. 이번에 승진한 안흥국 사장, 김용하 전무, 김태욱 상무는 한샘 핵심 사업본부 본부장이다.

한샘은 상품과 품질·서비스 혁신을 주도하기 위한 조직 개편도 단행했다.

기존 디자인실을 부서급에서 본부급으로 확대 개편하고 제조·구매·물류를 통합한 SCM(Supply Chain Management)본부를 신설했다. 디자인본부를 여성 임원인 김윤희 상무가 이끌도록 하는 등 여성 관리자 육성도 확대했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr