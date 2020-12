◆ 사장 승진

▲리하우스사업본부 안흥국

◆ 전무 승진

▲ 인테리어사업본부 김용하

◆ 상무 승진

▲ 전략기획실 정보화추진부 김수영 ▲ 전략기획실 생활환경기술연구소 김홍광 ▲ 온라인사업본부 김태욱 ▲ 전략기획실 CS부 이승호 ▲ 전략기획실 인재개발부 연수파견 이창욱

◆ 이사 승진

▲ 리하우스사업본부 김근서 ▲ 리하우스사업본부 최봉규 ▲ 전략기획실 소비자보호실 오상우 ▲ SCM본부 이향호

◆ 이사대우 승진

▲ 리하우스사업본부 김만용 ▲ 리하우스사업본부 박원덕 ▲ 리하우스사업본부 이정목 ▲ 전략기획실 경영기획부 김종훈 ▲ 전략기획실 정보화추진부 최태근 ▲ 온라인사업본부 김경묵 ▲ 중국시장조사TFT 이상훈 ▲ 인테리어사업본부 이수열

<한샘서비스원>

◆이사 승진

▲ 김광배 문영식 이헌관

<한샘넥서스>

◆이사대우 승진

▲ 이승준

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr