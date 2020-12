확진자 급증에 수도권 중환자 가용병상 3개…서울 '0개'

[아시아경제 유현석 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 연일 1000명씩 늘어나면서 병상이 빠르게 소진되고 있다.

20일 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 전날 기준으로 코로나19 위중증 환자가 당장 입원할 수 있는 중증환자 치료 병상은 전국 575개 가운데 38개가 남았다. 비율로는 6.6%뿐이다. 직전일인 18일의 48개에서 하루새 10개가 줄어든 것이다.

수도권 중증환자 치료 가용 병상은 전날 기준 경기 2개, 인천 1개 등 3개에 불과하다. 특히 서울은 중증환자 전담 치료병상은 물론 일반 중환자 치료병상도 바닥났다.

비수도권 우려가 높아지고 있다. 대전, 충북, 충남, 전북, 경북 등은 당장 이용할 수 있는 병상이 단 한 개도 없다. 부산, 대구, 광주 등 다른 지역도 병상이 남아있기는 하지만 한 자릿수에 그쳐 급증하는 환자를 감당하기에는 역부족이다.

중증에서 상태가 호전됐거나 혹은 중증으로 악화할 가능성이 있는 '준-중환자'용 치료 병상은 13개가 남았다. 전국적으로 95개 병상을 확보했지만 82개는 이미 사용 중이다.

