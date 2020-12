원희룡 "안철수 출마 선언 환영…단체전 승리 힘 보태겠다"

[아시아경제 박철응 기자] 원희룡 제주도지사가 안철수 국민의당 대표의 서울시장 보궐선거 출마 선언에 대해 환영한다며 "단체전의 승리를 위해 힘을 보태겠다"고 했다.

원 지사는 20일 페이스북을 통해 "전체 야당이 이기는 선거, 시민과 국민이 이기는 선거를 하겠다는 이야기에 강하게 공감한다"면서 "야권은 뭉쳐야만 한다. 문재인 정부의 무능과 거짓에도 무기력했던 야권의 승리를 만들어내기 위해 하나가 되어야 한다"고 강조했다

그는 이어 "국민의 믿음과 지지를 담을 혁신의 틀을 만들어, 서울시장 필승 후보를 뽑고 모두가 하나가 되어 단체전의 승리를 이루어야 한다"고 했다.

안 대표는 이날 국회에서 가진 기자회견에서 "안철수가 이기는 선거가 아니라 전체 야당이 이기는 선거를 하겠다"면서 "대한민국 서울의 시민 후보, 야권 단일후보로 당당히 나서서 정권의 폭주를 멈추는 견인차 역할을 하겠다"고 밝혔다.

