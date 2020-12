오신환 "안철수 결단 높이 평가…범야권 공동경선 하자"

"단일화로 실강이할 여유 없어…기득권 모두 내려놔야"

[아시아경제 김혜민 기자] 오신환 전 국민의힘 의원은 20일 안철수 국민의당 대표가 내년 4월 서울시장 보궐선거 출마선언을 전격적으로 한데 대해 '범야권 공동경선'을 제안했다.

오 전 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "(안 대표가) 어려운 결단을 내린 것을 높이 평가한다"며 이 같이 말했다.

그는 "결국 이럴 것이라면 지난 가을 모호한 '야권혁신플랫폼'을 주장하는 대신 서울시장 출마를 선언하며 야권공동대응을 제안하는 것이 야권 전체의 공간을 넓히는 방법이었다"며 아쉬움을 드러내면서도 "문재인 정권 심판과 서울탈환의 전열을 흐트러뜨리지 않아야 한다"고 강조했다.

오 전 의원은 "이제 남은 것은 지난한 단일화 게임"이라며 "하지만 단일화 자체가 국민적 감동을 불러일으키기엔 이미 식상한 게임이 됐다"고 밝혔다.

그는 그러면서 "단일화를 하네 마네, 단일화에 누굴 참여시키네 마네 실강이 하며 국민을 또다시 실망시킬 여유가 우리에겐 없다"며 "안철수, 금태섭, 그리고 국민의힘 모든 후보들이 용광로 속으로 뛰어드는 범야권 원샷 경선, 범야권 공동경선을 하자"고 제안했다.

오 전 의원은 "각자 가진 기득권을 진짜로 내려놓을 의지가 있다면, 모든 복선을 걷어내고 UFC처럼 맨몸으로 부닥치는 것이 상책"이라며 "무엇보다도 불확실성을 걷어내는 것은 급선무이고, 이것이 변화와 혁신 그리고 야권승리로 가는 길이라 확신한다"고 강조했다.

