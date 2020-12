물산업클러스터 입주사…올해 매출 982억원, 수출 80억원 달성

[아시아경제 김보경 기자] 국가물산업클러스터 입주기업들이 올해 하반기에 상반기 대비 총 매출액 1.2배, 수출액은 1.7배 증가하는 성과를 거뒀다.

환경부와 한국환경공단은 대구 달성군 소재 국가물산업클러스터 입주기업 32곳의 올해 상·하반기 매출액과 수출액을 조사한 결과를 20일 발표했다.

올해 총 매출액은 982억원으로 상반기(442억원)보다 하반기(540억원)에 1.2배 증가한 것으로 나타났다. 올해 총 수출액은 80억원이며 상반기(29억4000만원) 대비 하반기(50억5000만원)에 1.7배 늘었다.

또한 입주기업 32개사에서 물산업 전문인력 76명을 신규 채용하는 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 경기 침체에도 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

지난 9월 개관한 국가물산업클러스터는 국내 최초 물기업의 기술·개발, 실증실험, 제품화뿐만 아니라 국내외 판로 개척까지 전주기 지원을 위해 설립된 시설이다.

연중무휴 실증화시설 가동, 물관련 전분야 시험분석 기반시설 구축, 5개 광역시의 분산형 실증화 시설 확보 등을 바탕으로 물기업 사업 활동을 지원하고 있다.

물드림 사업화 프로그램을 운영해 창업·새싹기업을 육성하고 있다. 대표적으로 '아쿠아웍스'는 상반기(1000만원) 대비 하반기(1900만원) 매출액이 1.9배 증가하는 성과를 거뒀다.

'엘에스티에스'는 해외실증비용 2억5000만원을 지원받아 현재 포르투칼에서 실증실험 중이다. 실험 결과에 따라 다국적 반도체회사인 앰코테크놀로지(AMKOR)사로부터 2023년까지 227억원을 수주할 예정이다.

국가물산업클러스터는 입주기업과 공동으로 국가연구개발사업 4건(총 연구비 220억원)을 수행 중이다. 온라인 수출상담회를 비롯해 임대료, 실증플랜트 이용료 감면 등과 같은 코로나19 대응 지원도 추진하고 있다.

세계 물시장은 2024년까지 연평균 3.4%대의 지속적인 성장이 예측된다. 환경부는 그린뉴딜을 견인할 녹색산업 5대 선도 분야 중 하나로 '스마트 물산업'을 집중 육성할 계획이다.

김동진 환경부 수자원정책국장은 "코로나19로 인한 어려움에도 물산업 주인공인 물기업이 위기 극복을 위해 뚝심있게 노력한 점에 감사하며, 더욱 괄목할 만한 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

