화이자 백신 맞고 17분 만에 실신 '생중계'…"백신 문제 아냐"

[아시아경제 최은영 기자] 화이자의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 백신을 맞은 간호사가 접종 17분 뒤 실신하는 장면이 방송을 통해 그대로 생중계됐다.

19일(현지시간) CNN 등 외신은 화이자의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 맞은 간호사가 17분 후 기절하는 사건이 발생했다고 보도했다.

이 간호사는 백신 접종을 권고하기 위해 TV 생방송에 출연해 백신을 접종했다. 그녀는 티파니 폰테스 도버라는 이름의 미국 테네시주 CHI메모리얼병원 간호사로, 지난 17일 처음 화이자 백신을 접종받았다.

그러나 그녀는 접종을 받은 지 17분 만에 갑자기 어지럼증을 느끼는 등 이상을 감지했다. 당시 그녀는 지역 뉴스 채널과 인터뷰를 하는 중이었다.

그녀는 인터뷰 도중 "어지럽다"라며 쓰러졌고, 동료 2명이 그녀를 부축해 응급실로 데려갔다. 그녀는 응급실에서 휴식을 취한 뒤 곧 정신을 차린 것으로 전해졌다.

해당 병원의 중환자실 책임자인 제시 터커 박사는 "백신 자체에 문제가 있는 것은 아니다"라며 "백신 접종이나 어떠한 주사를 맞고 실신하는 일은 종종 발생한다"라고 밝혔다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr