안철수, 다시 단일화 바람 "국민의힘 공동 경선 등 어떤 방식도 좋다"

[아시아경제 박철응 기자] 안철수 국민의당 대표의 서울시장 선거 출마로 야권 단일화 바람이 본격화될 것으로 보인다.

안 대표는 20일 국회에서 가진 기자회견에서 "안철수가 이기는 선거가 아니라 전체 야당이 이기는 선거를 하겠다"면서 "대한민국 서울의 시민 후보, 야권 단일후보로 당당히 나서서 정권의 폭주를 멈추는 견인차 역할을 하겠다"고 밝혔다.

국민의당 후보가 아니라 국민의힘과 연대한 야권 후보로 역할을 하겠다는 것이다. 이는 곧 국민의힘과의 후보들과의 단일화와 경쟁을 제안한 것으로 볼 수 있다.

안 대표는 국민의힘 합류 의사를 묻는 질문에 "정권 교체가 가장 중요한 목표다. 정권 교체를 이루기 위해서는 야권이 힘을 합해야 하고 단일후보로 맞서 싸워야 한다"면서 "열린 마음으로 이길 수 있는 최선의 가능성을 찾고자 한다"고 답했다.

경선을 국민의힘과 함께 치르는 방안 가능성에 대해서는 "유불리를 따지지 않겠다. 공정 경쟁만 할 수 있다면 어떤 방식이든 다 좋다"고 했다. 그는 이어 "김종인 비대위원장 뿐 아니라 정권 교체에 동의하는 어떤 분이라도 만나서 연대와 협력을 하겠다"고 언급하기도 했다.

그는 이날 기자회견에서 조국 전 법무부장관을 언급하며 "이 정권 핵심들의 가식과 위선을 목도했다"고 했으며, 추미애 법무부장관을 지칭하는 듯 "뻔뻔한 얼굴로 망나니 칼춤을 추는 법무부 장관의 모습을 보면서 우리는 이 정권의 파렴치에 치를 떨어야 했다"고 했다. "독재 정권"이라는 주장을 하기도 했다.

그러면서 부동산 문제, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 병상 문제를 지적했다. 안 대표는 "이런 정권, 이런 무능을 내년 보궐선거에서 심판하지 않는다면, 대한민국은 세상 물정 모르는 운동권 정치꾼들이 판치는 암흑의 길로 영원히 들어서게 될 것이라는 결론에 이르렀다"고 했다. 이어 "이 무도한 정권의 심장에 직접 심판의 비수를 꽂지 않고서는 아무것도 바뀌지 않는다는 사실을 절감했다"고 했다.

이런 인식 아래, 정권을 견제하기 위한 야권의 보궐선거 승리가 절실하다는 이유로 출마 결심을 했다는 설명이다. 국민의힘과의 연대는 기본 전제인 셈이다.

국민의힘 소속으로 서울시장 선거 출마 의사를 밝힌 인사들은 이혜훈 전 의원, 김선동 전 의원, 조은희 서초구청장, 박춘희 전 송파구청장, 이종구 전 의원 등이나 여론조사 지지율 면에서는 높은 성적을 내지 못하고 있다. 나경원 전 의원이나 오세훈 전 서울시장은 아직 명확한 의사를 밝히지 않았으며, 경쟁력 면에서도 장담하기 쉽지 않다.

이런 상황에서 국민의힘에선 결국 안 대표와 손을 잡아야 한다는 목소리가 적지 않았다. 안 대표는 그동안 서울시장 선거 출마에 대해 부정적인 입장을 보였으나 급선회한 것이다.

안 대표는 이날 기자회견에서 "다음 대통령선거에서 대한민국의 새로운 변화와 미래에 대한 구상을 국민들께 말씀드리고, 중도실용 정치로 합리적 변화와 개혁을 실현하자 했다"면서 "그러나 ‘내년 서울시장 선거에서 야권이 승리하지 못하면 다음 대선은 하나 마나 할 것이며, 그렇게 된다면 대한민국은 돌이킬 수 없을 것’이라는 많은 원로분들의 충정 어린 말씀이 계셨다. 결자해지(結者解之), 묶은 사람이 풀어야 한다는 말씀에 참으로 송구스러웠다"고 언급했다.

야권 연대를 위해 넘어야 할 가장 큰 산은 김종인 국민의힘 비상대책위원장이다. 김 위원장은 그동안 안 대표와의 연대에 부정적인 입장을 보여왔다. 결국 서울시장 보궐선거를 준비하면서 국민의힘과 국민의당의 합당 논의도 제기될 가능성을 배제할 수 없다.

안 대표는 2011년 고(故) 박원순 전 서울시장에게 후보직을 양보했고, 2017년 대선과 2018년 지방선거에 출마했으나 잇따라 낙선했다.

