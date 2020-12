세계 상장주 시총 100조달러 돌파…'사상 처음'

[아시아경제 유현석 기자] 세계 주식시장에서 거래되는 상장주식의 시가 총액이 100조 달러를 돌파했다.

니혼게이자이신문(닛케이)이 20일 금융정보 제공업체 '퀵·팩트 세트' 데이터를 근거로 보도한 내용에 따르면 세계 상장주 시총은 지난 18일 기준 100조1872억 달러(약 11경 원)에 달했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 전인 작년 말 시점과 비교해 17% 증가했다.

지난 18일 기준 세계 상장주 시총은 국제통화기금(IMF)이 추산한 올해 세계 명목총생산(GDP, 83조 달러)을 20% 이상 웃도는 것이다.

연초 코로나19의 세계적 확산 여파로 급락 장세에 빠지면서 지난 3월에는 시총이 59조 달러까지 줄었다. 하지만 각국 정부와 중앙은행이 대규모 재정정책과 금융완화를 추진해 유동성 공급을 확대한 영향으로 급등세로 돌아섰다.

여기에 코로나19 백신 보급에 대한 기대감이 반영되면서 시총이 천정부지로 치솟았다.

업종별로는 작년 말 이후 소프트웨어 관련 등의 기술서비스 시총이 57% 급증해 주요 업종 가운데 상승률 1위에 올랐다.

전기차(EV)에 대한 기대감이 확산한 자동차와 게임 관련 호조세가 이어진 내구소비재 시총이 47% 증가해 그 뒤를 이었다.

헬스케어 관련 주식의 시총도 28% 늘어 상위에 포진했다.

반면에 시총이 가장 크게 줄어든 것은 -17%를 기록한 에너지 업종으로 나타났다. 에너지 업종에는 코로나19 영향으로 사람 이동과 물류가 침체해 석유류 수요가 부진할 것이라는 전망과 ESG(환경 ·사회 ·지배구조)를 중시하는 경향이 악재가 됐다.

여기에 대규모 금융완화에 따른 세계적인 저금리 추세로 수익성이 떨어진 금융업종 시총도 5% 감소했다.

