마녀공장·라네즈·닥터지·메디힐 등 15개 인기 브랜드 참여

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 연말을 맞아 연인, 가족, 지인들에게 선물할 수 있는 뷰티 및 스킨케어 상품을 최대 60% 할인하는 '뷰티 드럭스토어' 행사를 연다고 20일 밝혔다.

이번 행사에는 시세이도, 마녀공장, 라네즈, 밀크터치, 닥터지, 메디힐 등 인기 브랜드들이 참여하며 2만원 이상 구매시 5000원할인 혜택까지 제공한다. 행사 상품은 더마코스메틱, 스킨케어, 메이크업, 클렌징, 선물세트 등 5가지 카테고리로 구성돼 원하는 제품을 한눈에 찾을 수 있다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "2020년 마지막 달을 맞아 매월 진행하는 쿠팡의 드럭스토어 행사를 선물하기 좋은 뷰티 및 스킨케어 제품들로 구성해 준비했다"며 "이번 행사를 통해 합리적인 가격으로 겨울철 피부 건강을 챙길 수 있길 바란다"고 말했다.

