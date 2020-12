정청래, 안철수 출마선언에 "존재감을 끌어올리려는 고육지책…패배도 습관"

[아시아경제 나한아 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 안철수 국민의당 대표의 차기 서울시장 보궐선거 출마 선언에 대해 "완주는 못 할 것"이라고 했다.

정 의원은 지난 19일 자신의 페이스북에 "(안 대표의) 출마 선언 후 지지율이 그리 높지 않을 것이고 시간이 갈수록 야권후보 단일화 논란 속으로 빠져들 것"이라며 이같이 말했다.

정 의원은 "점점 쇠락해가는 국민의당 당세와 점점 떨어지는 존재감을 끌어올리려는 고육지책의 출마 선언 악수"라고 비판했다.

이어 "체급을 가리지 않는 묻지 마 출전을 한다고 해서 승률이 높아지는 것도 아니다. 패전의 기록만 쌓여간다. 패배도 습관이 된다"라고 지적했다.

정 의원은 "대선 나갔다가 떨어지고 서울시장 나갔다가 떨어지고 또 서울시장이라, 목표가 뭔가"라며 "벼랑 끝 단일화 전선 속에서 그는 과연 완주할 수 있을까. 나는 어렵다고 본다"라고 내다봤다.

그러면서 "추락하는 새는 날개가 있다. 원숭이는 나무에서 떨어져도 원숭이다. 그러나 정치인은 선거에서 자꾸 떨어지면 쓸쓸한 퇴장의 문이 기다리고 있을 뿐"이라고 꼬집었다.

그는 "선거 때만 되면 묻지 마 출마자들이 있다"라며 "당락과 관계없는 습관적 출마"라고 지적했다.

한편 이날 안 대표는 내내 견지해오던 '서울시장 선거 불출마, 내후년 대선 도전' 입장과는 다르게 내년 4월 치르는 서울시장 보궐선거 출마를 전격 선언했다.

안 대표는 "그는 “문재인 정권의 폭주를 내년 서울시장 보궐선거에서 저지하지 않으면 안 된다"라고 했다.

안 대표는 20일 오전 11시 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 출마를 선언한 이유를 자세히 설명할 예정이다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr