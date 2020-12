"코로나 이후 대비" … 서울 G밸리에 '의료기기 개발지원센터' 조성

서울시-한국산업단지공단, 내년 7월 개관 목표로 45억 투자

연구개발부터 시제품 생산·임상·인허가까지 원스톱 밀착 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 서울시내 의료기기 제조기업의 3분의 1이 몰려 있는 구로구·금천구 G밸리에 내년 7월 개관을 목표로 '의료기기 개발 지원센터'가 조성한다고 20일 밝혔다.

G밸리 내 의료기기 업체에 연구개발(R&D)부터 시제품 제작, 임상, 인허가까지 의료기기 기술 개발과 사업화 전 단계를 원스톱 밀착 지원하는 거점시설이다.

시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 바이오·헬스케어 산업이 급부상중인 가운데 중소 규모로 영세하지만 잠재력 있는 의료기기 업체를 육성하기 위한 인프라를 마련하고, 개발·생산 중심의 G밸리를 기획·연구 중심의 홍릉과 상호 시너지를 내는 바이오·의료 핵심거점으로 키워나간다는 계획이다.

현재 G밸리에는 서울시 의료기기 제조기업의 32.4%에 해당하는 270여개 업체가 모여 있고, 의료기기안전정보원, 한국산업기술시험원과 같은 의료기기 신고·인증기관 등 기반시설이 집적돼 있어 바이오산업의 성장 잠재력이 풍부한 것으로 평가되고 있다. 이 일대에 서울시 사물인터넷(IoT) 산업체의 29.1%가 밀집해 있는 만큼 시는 빅데이터, 인공지능(AI) 등 첨단기술과의 융합을 전폭적으로 지원해 산업경쟁력 강화에도 나선다.

G밸리 의료기기 개발 지원센터는 구로구 G밸리 내 1단지에 전용면적 약 660㎡(200평) 규모의 기업지원공간, 기초실험연구실, 기술지원실 등을 갖춘 시설로 조성된다. ▲의료 빅데이터, 인공지능(AI) 기반 스마트 헬스케어 기기 개발 ▲의료기기 디자인, 임상, 사용성(Validation) 평가 ▲코로나 등 신종 감염병 진단을 포함한 체외진단기기 개발 ▲기술 사업화(시제품 제작, 단계별 컨설팅, 인허가 등) ▲투자유치 등을 종합 지원한다.

한국산업단지공단이 공간을 매입해 시에 무상으로 제공하면 시가 센터를 조성한 뒤 공단에 위탁해 운영한다. 이를 위해 양측은 21일 'G밸리 의료기기 개발 지원센터' 공동 조성·운영을 위한 서면 업무협약을 체결할 예정이다. 서울시는 내년부터 2023년까지 3년 간 총 54억원의 예산을 투입할 예정이다.

김의승 서울시 경제정책실장은 "G밸리에 의료기기 개발 생태계를 제대로 구축해 홍릉 바이오 클러스터에서 기획·연구된 제품이 G밸리에서 개발·생산되는 산업거점 간 시너지를 만들어 내겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr