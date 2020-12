현대百, "'현대식품관 투홈' 배달 매출 150% 증가"

전문 식당가 배달·두개 이상 주문 고객 급증

인기 상품 주문 수량·배달 가능지역 확대

[아시아경제 임혜선 기자]'집콕 송년회' 트렌드 확산으로 현대백화점 식품 전문 온라인몰 현대식품관 투홈의 식음료(F&B) 배달 매출이 늘고 있다.

현대백화점은 이달 1일부터 18일까지 ‘현대식품관 투홈’의 식음료 배달 서비스 ‘바로투홈’의 매출이 지난달 같은 기간과 비교해 150.3% 늘어났다고 20일 밝혔다. ‘바로투홈’ 배달 건수도 전달에 비해 85.6% 증가했다.

‘바로투홈’은 현대백화점이 전문 식당가나 델리 브랜드 매장에서 즉석 조리한 식품을 주문 1시간 내에 배송지로 직접 배달해주는 서비스로, 현재 압구정본점·무역센터점·천호점 등 백화점 전국 10개 점포와 송도점·동대문점 등 아웃렛 4개 점포에서 운영 중이다.

현대백화점 관계자는 “고강도 사회적 거리두기 조치로 연말 모임을 집에서 하려는 ‘집콕 송년회’ 트렌드의 확산으로 한 끼를 먹더라도 폼나게 먹자는 고객들이 늘어나면서 12월 들어 ‘바로투홈’ 매출과 배달 건수가 급증하고 있다”고 말했다.

특히, 이탈리안 레스토랑 등 전문 식당가 배달 수요가 눈에 띄게 늘었다. 11월까지만 해도 ‘바로투홈’ 전체 매출에서 전문 식당가 배달이 차지하는 비중은 21.5% 수준이었는데, 이달 들어선 51.1%로 두 배 이상 늘었다. 12월 객단가(4만1800원)도 지난달(3만1000원)보다 35% 가량 높았다.

아울러 두 개 이상의 메뉴를 주문한 고객도 지난달보다 65% 증가했다. ‘바로투홈’은 일반 배달앱과 달리, 백화점에서 판매하는 여러 F&B 매장의 메뉴를 주문한 경우 하나의 패키지로 구성해 배달해주고 있다.

현대백화점은 ‘집콕 송년회’ 트렌드로 늘어난 주문 수요를 잡기 위해 케이크·스테이크·파스타 등 ‘현대식품관 투홈’ 인기 상품의 당일 주문 가능 수량을 20~30% 늘렸으며, 압구정본점·무역센터점·킨텍스점과 현대프리미엄아울렛 송도점의 경우 배송가능 지역을 기존 점포 인근 3km에서 5km로 확대 운영할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr