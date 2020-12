삼성전자, 4Q 주춤해도…메모리 업황 반등은 '가시권'

[아시아경제 이민우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 17,613,029 전일가 73,300 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]2770선 강보합 코스피, 외인·기관 매도에 개인 2兆 매수 대응코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신삼성전자, 최근 5일 개인 1076만 1659주 순매수... 주가 7만 3300원(0.0%) close 의 4분기 실적이 재고조정 영향으로 다소 주춤할 것으로 보인다. 하지만 메모리 업황 반등 조짐이 나타나고 있어 2021년 실적은 높아질 것으로 기대된다.

20일 한화투자증권은 삼성전자가 올해 4분기 연결 기준 매출 59조1060억원, 영업이익 9조2580억원을 거둘 것으로 전망했다. 영업익 기준 시장전망치(컨센서스)를 5.5% 밑도는 수준이다. 이는 스마트폰 재고 조정, D램과 낸드플래시의 가격 하락폭 확대와 함게 원·달러 환율도 하락했기 때문으로 분석됐다.

특히 스마트폰 판매량은 6100만대로 전분기 대비 23.9% 감소하고 평균판매단가(ASP)도 9.4% 떨어질 것으로 전망된다. 성수기였던 디스플레이사업의 경우 OLED 출하량은 예상치에 부합했으나 LCD 적자폭은 축소되지 않았다. 다만 D램과 낸드의 비트그로스(비트당 생산 증가율)은 기대치를 상회하면서 연말 재고가 정상 범위 내에 도달할 것으로 보인다.

향후 실적 개선의 관건은 1분기 메모리 가격 변화다. 공급사들이 4분기 비트그로스를 높여 건전한 재고 상황을 만들어 내년 상반기 공급 증가는 제한적인 상황이다. 이 가운데 마이크론테크놀로지의 대만 공장에서 정전사고가 발생하면서 변수가 생겼다. 공급 차질이 나타날 가능성이 커진 것이다. 이순학 한화투자증권 연구원은 "여기에 화웨이가 매각한 중저가 스마트폰 브랜드 '아너(Honor)'사가 공격적인 판매 목표를 세우고 있어 중국 제조사들의 단기 구매 수요는 높아질 것"이라며 "또한 파운드리 공급 부족으로 낸드 컨트롤러 공급이 원활하지 않아 낸드 가격에도 영향을 미칠 것"이라고 예상했다.

이 같은 배경에 한화투자증권은 내년 1분기 D램 ASP는 3.0% 상승하고 낸드 ASP는 6.0% 하락하는 데 그칠 것으로 내다봤다. 이에 따라 삼성전자의 2021년 실적 전망을 매출 250조750억원, 영업익 47조5550억원으로 상향했다.

투자의견 '비중확대(overweight)'를 제시하고 목표주가도 9만2000원으로 21.1% 높였다. 이 연구원은 "4분기 실적 둔화는 이미 주가에 선반영됐고 메모리 가격 반등이 전사 실적 개선에 기여할 것이며 파운드리 사업 성장이 중장기적으로 기업가치평가(밸류에이션) 재평가를 가져다 줄 것"이라며 "코스피 대비로도, 경쟁사인 대만 TSMC 대비로도 상대적으로 밸류에이션 메리트가 있다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr