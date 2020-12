[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자 반도체 사업부 직원들이 연봉의 절반 수준에 달하는 성과급을 받을 전망이다.

20일 관련 업계에 따르면 삼성전자는 지난 18일 사내 인터넷망에 올해 예상 초과이익성과급(OPI) 지급률을 공지했다.

OPI는 연간 설정한 경영 목표치를 뛰어넘는 수익의 20% 한도에서 연봉의 최대 50%까지 주는 삼성의 성과급 제도다.

OPI 예상 지급률은 삼성전자 반도체 사업부가 연봉의 43∼46%, 스마트폰 등 무선사업부는 41∼47%, 가전 부문은 28∼34% 수준인 것으로 알려졌다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 지난해에 비해 개선된 실적을 거둬 OPI지급률이 올라갔다. 지난해는 반도체사업부 29%, 무선사업부 28%, 가전사업부는 22% 수준이었다.

삼성전자는 내달 말 사업부별 OPI 지급률을 확정하고 임직원에게 지급할 예정이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr