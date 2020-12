[아시아경제 유현석 기자] 국내에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 신규 확진자가 1100명에 육박했다. 5일 연속이다.

중앙방역대책본부는 20일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1097명 늘어 누적 4만9665명이라고 밝혔다.

지난 16∼19일(1078명→1014명→1064명→1053명)에 이어 5일 연속 1000명 선을 넘은 것이다.

종전 최다 기록은 지난 16일의 1078명이었으나 나흘만에 다시 깨진 것이다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 1072명, 해외유입이 25명이다.

지역사회에서 감염된 것으로 추정되는 지역발생 확진자는 전날(1029명)보다 43명 늘었다.

