'산타 할아버지도 백신 맞았다'…크리스마스 앞두고 산타 안전 확보?

[아시아경제 나한아 기자] '산타 할아버지가 올 성탄절엔 선물을 줄 수 있나요'라는 질문에 미국 국립 알레르기·전염병 연구소(NIAID) 소장 앤서니 파우치가 " 산타클로스에게 직접 백신 주사를 놓았다"라며 아이들을 안심시켰다.

파우치 소장은 19일(현지시간) 미국 CNN 어린이 방송 '세서미 스트리트 친구들과의 코로나19 타운홀 미팅' 프로그램에 출연해 "어린이 여러분이 실망할 것 같아서 얼마 전 북극으로 가서 산타에게 직접 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)백신 주사를 놓았다"라고 말했다.

그는 "산타는 굴뚝으로 들어와 선물을 놓고 갈 수 있을 것이다. 아무런 걱정하지 않아도 된다. 산타는 안전하다"라고 전했다.

또 '올 성탄절에 할머니 댁에 갈 수 있나요?'라는 어린이의 질문에 그는 "계속 주의하고 마스크를 써야 한다"라며 "모두가 백신을 맞기 전까지는 바이러스가 사라졌다고 완전히 확신할 수 없다. 코로나19 종식을 위해선 백신이 매우 중요하다"라고 강조했다.

그러면서 "(백신의 아픔 정도는)꼬집는 정도다. 아주 짧은 순간에 지나간다"라며 "모든 어린이가 백신을 맞으면 접종한 뒤 '나쁘지 않았어'라고 말하게 될 것이다. 내가 보장한다"라고 말했다.

파우치 소장은 "백신의 궁극적인 목표는 코로나19를 완전히 없애는 것"이라며 "그러므로 최대한 많은 사람이 백신을 접종하길 바란다. 접종한 국민이 압도적으로 많아지면 바이러스는 줄어들 것"이라고 재차 말했다.

