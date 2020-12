올해의 사자성어 '아시타비'…'내로남불'의 고급 버전

[아시아경제 나한아 기자] 교수들이 뽑은 올 한해 한국 사회를 표현하는 사자성어는 '아시타비(我是他非)'로 선정됐다. 아시타비는 '나는 옳고 남은 그르다'는 이중잣대를 한자어로 옮긴 것이다.

20일 교수신문에 따르면 지난 7일부터 14일까지 교수 906명을 대상으로 이메일 설문조사를 한 결과 아시타비가 32.4%(복수 응답 허용)로 가장 많은 선택을 받았다.

아시타비는 1990년대 이후부터 정치권에서 자주 쓰이던 '내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜(내로남불)'의 한자버전으로 고안된 사자성어다.

교수들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 같은 국가적 위기 속에서도 정치·사회 전반에 문제 해결에 도움이 되지 않는 '아시타비' 자세만 반복됐던 정치권의 모습을 꼬집었다.

한편 아사타비에 이어 두 번째로 많은 선택을 받은 사자성어는 '후안무치(厚顔無恥)' 였다. 후안무치는 낯이 두꺼워 뻔뻔하고 부끄러움을 모른다는 뜻이다.

