노동연구원 보고서 "재난지원금으로 소비지출 10.4% 증가"

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 대응해 정부와 지방자치단체가 지급한 대규모 재난지원금이 소비지출을 약 10% 끌어올린 것으로 추정한 조사 결과가 나왔다.

20일 한국노동연구원 월간 '노동 리뷰' 12월호에 실린 보고서에 따르면 5월13일부터 지급된 정부 긴급재난지원금과 지자체 재난지원금의 효과로 소비지출이 10.4% 증가한 것으로 추정됐다.

보고서를 작성한 홍민기 노동연구원 선임연구위원은 코로나19 사태 국면을 코로나19 확산 이전(1기: 1월 1일∼2월 18일), 확산 시작(2기: 2월 19일∼4월 17일), 확진자 감소(3기: 4월 18일∼5월 13일), 재난지원금 지급(4기: 5월 14일∼7월 8일), 7월 9일 이후(5기) 등 5개 시기로 구분하고 시기별 카드 지출액을 토대로 재난지원금 효과를 추정했다. 카드 지출액은 국내 시정 점유율이 가장 큰 카드사를 기준으로 했다.

재난지원금 효과는 3기와 4기의 카드 지출액을 비교하고 작년 동기 카드 지출액 증감을 반영해 계절적 변화 요인을 제거하는 방식으로 도출했다.

이 같은 방식으로 분석한 결과, 재난지원금 지급에 따른 소비지출 증가 폭은 10.4%로 추정됐다. 정부 긴급재난지원금과 지자체 재난지원금을 모두 합하면 17조6000억원에 달한다. 홍 연구위원은 "재난지원금 가운데 약 30%는 지원금 지급이 없었더라도 했을 소비지출을 대체하는 데 사용됐고 나머지 약 70%만큼 새로운 소비가 창출됐다"고 분석했다.

한편 홍 연구위원은 1기와 2기를 비교해 코로나19 사태로 소비지출이 16.3% 감소한 것으로 추정했다. 또 2기와 3기의 비교를 통해 4월 사회적 거리두기 완화의 효과로 소비지출이 7.3% 증가한 것으로 봤다.

코로나19 사태로 소비지출이 가장 많이 감소한 부문은 여행(-160.4%)이었고 유아교육(-69.3%), 학원(-59.2%), 숙박(-58.4%), 유흥(-43.8%) 등이 뒤를 이었다. 재난지원금에 따른 소비지출 증가 효과는 패션·잡화(22.5%), 의복·의류(21.5%), 여행(20.5%), 약국(20.2%), 교육용품(20.1%) 순이었다.

