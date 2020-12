안동시, 직원들 십시일반 성금 500만원 … "희망 캠페인 솔선수범"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 지난 1일 '희망2021 나눔 캠페인' 출범식 이후 직원들을 대상으로 실시한 소액 나눔 모금행사에서 500여만원을 모아, 경북사회복지공동모금에 전달했다고 20일 밝혔다.

이번 행사에서 일부 부서 직원들은 십시일반 모금한 성금 30만원을 기부, 타부서의 귀감이 되기도 했다. 지속되는 코로나19로 인해 올해 캠페인 실적이 예년에 비해 저조할 것으로 예상되자, 직원들이 솔선수범하는 차원에서 적극 동참한 것으로 보인다는 게 안동시의 설명이다.

전우헌 경북사회복지공동모금회 회장은 "안동시 공무원들의 솔선 참여는 직장 및 기업 기부 문화의 건강한 성장과 발전을 이루는 좋은 계기가 될 것"이라고 반겼다.

권영세 안동시장은 "앞으로도 어렵고 소외된 이웃들을 최우선적으로 배려하는 따뜻한 시정을 펼칠 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

