경찰청·BGF리테일, 창녕 아동학대 사건 구조자 등 3명 '시민영웅' 선정

'찾아가는 아동안전시민상' 시상식 개최

울산 화재 현장서 임산부·아동 등 18명 구한 구창식씨

통학차량 추락 사고 현장서 어린이 9명 살린 조만호씨

"아이들이 사랑받고 웃을 수 있는 사회" 밑거름

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청과 BGF리테일은 '찾아가는 아동안전시민상' 시상식을 개최했다고 20일 밝혔다.

올해 2번째를 맞은 아동안전시민상은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유행 상황을 감안해 규모를 최소화하고 경찰과 BGF리테일 관계자가 17~18일 양일간 직접 수상자를 방문하는 형태로 이뤄졌다.

아동안전시민상은 지역사회의 아동안전 관심을 유도하고 자발적 참여를 활성화하기 위해 지난해 양 기관이 협약을 맺고 아동안전 활동 우수 유공자에 대해 포상을 수여하며 시작됐다.

올해 시상에서는 구창식씨, 조만호씨와 경남 창녕 학대 피해아동 구조자 등 3명이 '시민영웅'으로 선정됐다.

구씨는 올해 10월 발생한 울산 주상복합 아파트 대형화재 현장에서 본인의 집이 전소되고 있는 상황에서도 뛰어내리는 주민을 이불로 받아내고 몸으로 난간을 부순 뒤 임산부와 아동을 포함한 총 18명의 이웃을 구했다.

조씨는 어린이집 통학차량이 교통사고로 교각 밑으로 추락하는 것을 발견하고 곧바로 현장에 뛰어들어 어린이 9명을 구조했다. 조씨의 활약 덕분에 119구조대가 도착했을 당시 아동은 모두 구조가 된 상태였다.

창녕 학대 피해아동 구조자는 학대 피해 아동 최초 발견자로 우리 사회에 아동학대에 대한 경각심을 일깨웠다. 구조자는 해당 아동을 발견하고 CU 편의점 점주와 함께 아이의 식사를 챙겨주고 상처를 치료해줬다. 다만 피해아동 보호를 위해 아동학대 신고 구조자의 실명 등은 공개되지 않았다. 그는 "당연한 일을 한 것뿐인데 상을 주셔서 감사하다"며 "누구라도 학대 의심 아동을 발견하는 경우 적극적으로 관심을 가졌으면 좋겠다"고 강조했다.

경찰청은 편의점 업계와 손잡고 편의점 운영자·종사자를 아동학대 신고 요원으로 지정해 아동학대 신고 활성화 및 선제적 예방 활동을 펼치고 있다. 또 결제 단말기 내 아동학대 긴급 신고시스템을 구축하는 등 적극적인 신고를 독려하고 있다.

BGF리테일 또한 전국 네트워크를 활용해 길 잃은 어린이 등을 CU 편의점에서 보호하고 경찰과 보호자에게 인계해주는 실종예방 시스템 ‘아이CU’를 2017년부터 운영해 현재까지 총 80여명의 아동을 발견, 실종 사고를 예방했다.

김창룡 경찰청장은 “수상자들이 보여준 따뜻한 영향력은 많은 사람이 아동안전에 관심을 가질 수 있는 밑거름이 될 것”이라며 “앞으로도 경찰은 아동안전 활동 유공자를 적극 발굴, 포상해 아이들이 사랑받고 웃을 수 있는 사회를 만들겠다”고 강조했다.

이건준 BGF리테일 대표이사는 “수상자들이 보여준 용기 있는 행동이 우리 아이들의 꿈과 희망을 비춰줄 작은 등불이자 대한민국을 밝게 만드는 원동력이 될 것”이라며 “자사도 아동안전 플랫폼 역할을 더욱 성실히 수행하며 지역사회에 친구 같은 기업으로 늘 함께하겠다”고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr