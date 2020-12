윤희석 대변인 코로나19 확진…국민의힘 전원 재택근무 체제 전환

국민의힘 지도부 전원 자택대기

[아시아경제 박지환 기자] 윤희석 국민의힘 대변인이 19일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 통보를 받았다.

윤 대변인은 앞서 17일 만남을 가졌던 지인으로부터 코로나19 확진 가능성이 있다는 소식을 전달받고 보건소를 방문해 검사를 받은 것으로 알려졌다.

이후 자체적으로 자가격리를 유지해왔다가 오후 6시께 보건당국으로부터 확진 통보를 받은 것으로 전해졌다.

현재 국민의힘은 전원 재택근무 체제로 전환했다. 국민의힘은 이날 밤 당내 긴급 알림을 통해 "지난 17일 비대위 회의에 참석했던 윤 대변인이 확정 판정을 받았다"며 "당일 참석한 비대위원 전원은 내일까지 전원 검사를 마치고 결과가 나올 때까지 기다려달라"고 전했다.

당시 회의에는 김종인 비상대책위원장과 주호영 원내대표, 이종배 정책위의장, 정양석 사무총장, 지상욱 여의도연구원장 등 사실상 지도부 전원이 참석한 것으로 알려졌다. 성일종 김미애 김현아 김병민 김재섭 정원석 비대위원 등도 검사 결과가 나올때까지 자택 대기 대상에 포함됐다.

