당국 "수도권 선제검사 공격적 진행...1000명대 확진 추세 지속"

[아시아경제 박지환 기자] 최근 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 연일 1000명 대에 달하는 상황이 이어지고 있다. 방역당국은 "현 추세가 당분간 이어질 것"이라고 예상했다.

임숙영 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 19일 정례 브리핑에서 "최근 감염재생산지수가 1.2를 조금 상회하는 것으로 파악하고 있다"며 "1명의 감염자가 1.2명을 감염시킨다는 의미"라고 밝혔다.

감염 재생산지수는 확진자 1명이 주변의 몇 명을 감염시키는지 나타내는 지표다. 수치가 1 이상이면 확산세가 계속돼 환자가 늘어나며, 1 이하로 떨어져야 확산세가 누그러진다.

임 단장은 나흘간 국내 신규 확진자가 1000명 선을 넘은 것과 관련 "지역사회에 누적된 감염원이 매우 크다"며 "누적된 감염원에 비례해 확진자 규모가 커지는 것이다"고 설명했다.

그는 "수도권에 임시 선별검사소를 운영하고 있는데 오늘 기준으로 총 286명의 확진자를 찾아냈다"며 "숨어있는 감염자들을 찾아내게 되면 확진자 수는 더 증가할 것"이라고 내다봤다.

임 단장은 "선제 검사를 지금 공격적으로 진행하고 있다"면서 "선제적으로 감염원을 찾아내게 되면 당분간 현재 수준의 확진자 수 규모가 지속되지 않을까 생각하고 있다"고 했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr