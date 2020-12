[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 나주경찰서는 마스크를 착용하지 않은 60대가 승차를 거부하는 버스 기사를 폭행해 수사에 나섰다고 19일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 17일 오후 4시 40분께 나주시의 한 버스 정류장에서 A(60)씨가 버스 기사(46)를 폭행했다.

이날 술에 취한 채 버스에 타려던 A씨는 기사가 “마스크를 착용하지 않으면 승차할 수 없다”고 하자 폭행한 것으로 드러났으며 경찰에 신고하는 다른 승객도 폭행한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 운전자 폭행 등의 혐의로 입건하고 사건 경위 등을 조사하고 있다.

