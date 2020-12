오늘부터 '홀덤펍' 영업 금지…스키장 오후9시 이후 운영중단 요청

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 앞으로 더 늘어날 가능성이 높은 가운데, 오늘부터 열흘간 술을 마시며 카드 게임을 하는 '홀덤펍' 영업이 사실상 금지된다. 무인 카페에서는 매장 내 착석이나 취식 행위가 금지된다.

방역당국은 19일 코로나19 확산세를 꺽기 위해 방역 사각지대에 대한 관리를 한층 강화하기로 했다.

우선 술을 마시면서 카드 게임을 하는 홀덤펍에 대해서는 이날부터 오는 28일까지 열흘간 사실상 영업 금지에 해당하는 '집합금지' 조처가 내려졌다. 무인 카페에서는 매장 내 착석이나 취식 행위가 일절 금지된다.

겨울철의 대표 스포츠인 스키장 관련 방역 조처도 강화된다. 정부는 현재 거리두기 2단계가 시행 중인 비수도권의 스키장 영업을 오후 9시 이후로는 중단하도록 해당 지방자치단체에 요청할 방침이다. 이는 2.5단계에 해당하는 조치다.

정부는 아울러 3단계 격상 방안도 계속 검토하고 있다.

다만 3단계 격상 시 자영업자와 소상공인 등이 입게 될 막대한 피해를 고려해 최대한 신중하게 결정하되 혹시 3단계로 격상하더라도 세부적인 조치를 조정해 피해를 최소화한다는 계획이다. 세부 조치와 관련해선 대형마트나 전통시장에서의 생필품 구매를 허용하고, 음식점에 대해서는 카페와 마찬가지로 포장·배달만 허용하는 방안 등을 놓고 내부 논의가 진행중인 것으로 전해졌다.

한편 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 1053명으로 집계됐다. 지난 16∼18일(1078명→1014명→1062명)에 이어 나흘쨰 1000명대를 기록했다.

