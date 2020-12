[아시아경제 김은별 기자] 이재명 경기도지사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 음성 판정을 받은 데 이어 가족들도 검사에서 음성이 나왔다.

19일 경기도에 따르면 기침 등의 증상을 보여 코로나19 검사를 받고 자가격리했던 이 지사의 가족이 이날 오전 음성 판정을 받았다.

이 지사는 전날 가족 중 한 명이 기침 증상을 보이자 모든 일정을 취소하고 검사를 받았다. 같은 날 오후 음성 판정이 나온 뒤 가족의 검사 결과를 기다리며 공관에 머물렀다.

이 지사는 자신과 가족들 모두 음성 판정이 나온 만큼 이날부터 정상적으로 일정을 소화할 방침이다.

