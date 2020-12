[아시아경제 김은별 기자] 사의를 표명한 추미애 법무부 장관의 재신임을 요구하는 청와대 국민청원에 참여한 인원이 20만명을 넘어섰다.

추 상관이 사의를 표명한 다음 날인 17일 올라온 재신임 요구 청원은 19일 오전 9시 현재 22만명의 참여 인원을 기록했다.

청원인은 자신을 '검찰개혁과 조국대전'의 작가 김두일이라고 소개하며 "검찰개혁의 성공적인 완성을 위해 추 장관에 대한 대통령의 재신임을 요구한다"고 밝혔다.

한편 같은 시간 윤 총장의 징계를 철회해달라는 국민청원은 26만명을, 윤 총장을 엄중 처벌해달라는 국민청원은 27만명을 넘어섰다. 청와대는 20만명 이상의 동의를 얻은 청원에 담당 비서관이나 부처 장ㆍ차관 등을 통해 공식 답변을 하고 있다.

