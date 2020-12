코로나發 민간소비 추락 경제 반등 발목 잡나

사회적 거리두기 3단계 격상 시 추가 충격 불가피

소매판매 3개월 만에 감소…서비스업 1.2% 증가는 기저효과

[아시아경제 장세희 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 신규 확진자가 연일 1000명대를 기록하면서 민간 소비는 더욱 둔화될 것이란 전망이 나온다. 정부가 사회적 거리두기를 3단계로 격상하게 되면 그나마 남아있던 대면 소비의 불씨가 꺼지고, 최악의 경우 비대면 소비까지 타격을 입을 수 있다.

20일 한국은행에 따르면 올해 3분기 민간소비는 전년 동기 대비 4.4% 감소했다. 1분기(-4.8%), 2분기(-4.0%)에 이어 여전히 상황이 좋지 않다.

소매판매와 서비스업 생산 역시 하락 추세다. 지난달 30일 발표한 '10월 산업활동 동향'에 따르면 소비 동향을 보여주는 소매판매액은 0.9% 줄었다. 7월(-6.0%) 이후 3개월 만의 감소다. 음식료품 등 비내구재(-5.7%) 판매가 줄며 소매판매 감소에 영향을 미쳤다.

서비스업 생산은 한 달 전보다 1.2% 늘었다. 이는 10월 초 사회적 거리두기가 완화된 기저효과에 따른 것이다.

앞으로 코로나 19에 따른 소비 충격은 더욱 심화될 거란 우려가 나온다. 실제로 한은은 통화신용정책보고서를 통해 사회적 거리두기가 3단계로 격상될 경우 민간소비는 16.6% 감소하고, 국내총생산(GDP)은 8% 줄어들 것이라고 분석했다.

학계에서도 사회적 거리두기가 상향될 경우 민간소비는 더욱 떨어질 수밖에 없다고 입을 모은다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 "사회적 거리두기가 지금보다 강화되면 소비는 지난 3월 수준으로 떨어질 것으로 보인다"며 "경제지표에 따른 방역 안정 기준을 마련해야 한다"고 조언했다.

한편 정부는 소비 하락폭이 둔화될 것이라고 내다보고 있다. 정부 관계자는 "사회적 거리두기를 했던 3월과 9월을 비교해보면 2차 때 강도가 더 심했는데도 민간소비가 덜 줄었다"며 "사람들이 코로나 19에 적응하면서 소비패턴이 점차 바뀌고 있는 것으로 보인다"고 설명했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr