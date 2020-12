중기부, 2021년 기술개발 1조 7229억원 지원

한국판 뉴딜 및 미래 신산업, 소재·부품·장비 등 유망분야 중점 지원

2021년 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부는 20일 1조 7229억원 규모의 2021년 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고'를 실시한다고 밝혔다.

스마트 대한민국 실현을 통해 글로벌 디지털 강국으로 도약할 수 있도록 2020년 1조 4834억원 대비 2395억원 증가한 역대 최대 규모다.

특히 한국판 뉴딜의 성공적인 추진, 유망분야인 미래 신산업과 소재?부품?장비 분야 기술독립의 속도감 있는 지원과 중소기업의 도전과 혁신을 촉진하는 생태계 조성에 역점을 두고 있다.

또 방사광 가속기?슈퍼컴퓨터 등 첨단 인프라 활용, 중국 등 후발주자로 인해 어려움을 겪고 있는 中기술분야 제조 중소기업 전용 기술개발, 방역물품 기술개발, 스마트 정보통신기술(ICT) 솔루션 기술개발 등 8개, 492억원의 특색있는 사업이 새롭게 지원된다.

중기부의 2021년 기술개발 지원사업의 세부 내용을 살펴보면, 우선 한국판 뉴딜, 미래 신산업 분야, 소재·부품·장비 분야 등 중소벤처기업 미래 유망 전략분야에 5600억원을 집중 지원한다.

중소기업의 모험과 도전을 촉진하는 혁신 생태계 조성을 위해 3000억원을 지원하고, 공공부문 혁신조달 지원, 사업화 기획부터 마케팅까지 패키지 지원을 통해 기술개발 제품의 사업화 성과를 강화한다. 기술개발 중소기업에 3년간 3조 5000억원 규모의 사업화 자금 저리 융자와 1000억원 규모의 민간 투자도 지원할 계획이다.

아울러 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 지속으로 인한 중소기업의 부담경감 지원, 기술개발 지원의 전문성과 공정성 향상을 위해 평가체계도 개선한다.

중기부 관계자는 "향후 세부사업별 공고를 통해 지원대상, 지원내용, 조건 등을 상세히 공유할 예정"이라면서 "통합공고 및 후속 세부사업 공고 등은 중기부 누리집이나 기업마당, 기술개발사업 종합관리시스템 등에서 확인할 수 있다"고 설명했다.

