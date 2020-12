강남제비스코㈜, 가구용 인테리어 필름 접착제 개발

부착성 뛰어난 PP Sheet용 '아이솔레이트 #1000 투명'

[아시아경제 김종화 기자]강남제비스코㈜는 19일 고급 부엌가구나 빌트인 가구에 주로 사용되는 폴리프로필렌(polypropylene, PP) 데코필름용 접착제를 개발했다고 밝혔다.

PP소재는 일반적으로 분자구성이 안정적이고 연소 및 분해될 때 유해가스의 발생이 없고, 환경호르몬과 새집증후군의 원인 물질인 휘발성유기화합물(VOCs)로부터 안전해 환경친화적인 소재로 알려져 있다.

강남제비스코에서 개발한 '아이솔레이트 #1000 투명'은 인테리어용 PP 데코필름을 부착한 MDF(Medium Density Fiberboard) 등의 가구 소재와 PP 코팅필름을 접착해주는 제품으로 휘발성유기화합물(VOCs)을 거의 발생시키지 않아 완성품 가구의 친환경성을 유지시켜 주는 특징이 있다.

또 접착력이 매우 우수해 지금까지 해결하지 못했던 꺾임 부분의 들뜸 현상을 최소화 함으로써 가구의 완성도를 높여줄 수 있으며, 햇빛에 의해 누렇게 변하는 황변현상이 없는 우수한 제품이라는 것이 업체 측의 설명이다.

강남제비스코 관계자는 "고급 PP 데코필름용 접착제인 '아이솔레이트 #1000투명'은 끈적임이 없는 태키프리 타입이며, 작업시 온도차이에 따른 불량률이 매우 낮아 작업 현장에서도 매우 높은 만족감을 보이고 있다"면서 "앞으로도 페인트, 코팅제 뿐만 아니라 시장성이 풍부한 고기능성 접착제 개발을 위해서도 지속적으로 노력할 예정"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr