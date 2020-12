‘맥심 모카골드’로 즐기는 특별한 커피 한 잔의 여유

[아시아경제 이선애 기자] 1989년 출시 이후 지금까지 전국민적 사랑을 받아온 커피가 있다. 바로 노란색 커피믹스로 유명한 '맥심 모카골드'다. 맥심 모카골드는 2020년 현재 국내 커피믹스 시장에서 가장 많이 판매되는 베스트 셀러다. 빠르게 변하는 소비자들의 취향과 트렌드 속에서 맥심 모카골드가 그 인기를 굳건하게 유지해 올 수 있었던 비결은 무엇일까.

맥심 모카골드가 커피믹스 시장에서 부동의 1위를 지켜온 가장 큰 비결은 고품질 원두에 대한 고집과 50여 년 커피 제조 노하우에 기반한 동서식품의 뛰어난 기술력에 있다. 동서식품은 반세기 기술력으로 커피, 설탕, 크리머의 황금 비율은 기본이고, 콜롬비아, 온두라스, 페루 등 엄선한 고급 원두를 최적의 비율로 블렌딩해 언제 어디서나 누가 타도 맛있는 맛을 만들었다.

변화하는 트렌드에 맞춰 다양한 마케팅 활동을 지속한 점도 소비자들의 끊임없는 사랑을 받을 수 있던 원동력으로 손꼽힌다. 최근 동서식품은 집에서 보내는 시간이 길어진 변화된 소비자들의 일상을 반영한 신규 TV광고를 공개했다. ‘지하철’ 편, ‘그네’ 편 등 총 두 편으로 제작된 이번 광고는 ‘커피 타고 출근’이라는 콘셉트로 맥심 모카골드와 함께라면 집에서도 하루를 힘차게 시작할 수 있다는 메시지를 유쾌하게 풀어냈다.

동서식품은 미국의 유명 영화 제작사인 '유니버설 스튜디오'와 손잡고 '죠스', '백투더퓨처', '쥬라기공원' 등 명작 영화를 활용한 한정판 ‘맥심X유니버설 스페셜 패키지'를 지난 11월부터 선보이고 있다.

맥심X유니버설 스페셜 패키지는 '카카오프렌즈', '키티버니포니', '무민' 등에 이은 맥심 커피믹스의 네 번째 브랜드 컬래버레이이션이다. 개봉한 지 수십 년이 지난 현재까지 여전히 전 세계적으로 큰 사랑을 받는 클래식 무비가 지닌 레트로한 감성을 맥심 브랜드에 녹여낸 것이 특징이다.

이번 패키지는 ▲맥심 모카골드 마일드 ▲맥심 모카골드 라이트 ▲맥심 모카골드 심플라떼 ▲맥심 화이트골드 등 총 4종이다. 각 커피믹스 스틱과 패키지에는 영화의 포스터와 명장면, 심볼 등을 모티브로 한 다양한 일러스트를 담아 보는 재미를 더했다.

또한 패키지에는 한정판 굿즈를 선호하는 2030 소비자를 겨냥해 담요, 변온머그, 틴케이스와 캐리어택 세트, 팝콘통, 피규어 텀블러 등 실생활에서 유용하게 사용할 수 있는 스페셜 굿즈 5종을 포함해 더욱 눈길을 끈다.

