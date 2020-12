대한민국 과학기술 대전 21일부터 개막

[아시아경제 황준호 기자] 과학기술정보통신부, 한국연구재단, 한국과학창의재단은 '2020 대한민국 과학기술대전'을 21~27일 온라인 과학문화 포털 '사이언스올'에서 개최한다.

과기대전은 올해 4월 과학의 달에 '온라인 과학축제' 운영으로 연기했던 '대한민국 과학축제' 개최와 함께, 국가 연구개발 성과를 종합적으로 국민들에게 알리고자 마련됐다. 과기대전은 날짜별로 각기 다른 주제로 꾸며졌다. 21일 바이오, 22일 기후환경, 23일 융합기술, 24일 거대과학, 25일 기초과학, 26일 과학문화 등이다.

과기정통부 최기영 장관은 "이번 행사는 우리나라 과학기술 성과를 돌아보고, 미래를 조망해 보고자 준비했다"며 "특히 코로나19로 예년과 다른 분위기로 연말을 보내시는 국민 여러분들이 온라인으로 편히 접근할 수 있도록 기획해, 전문적인 연구성과나 과학지식 뿐만 아니라 다양한 과학문화 콘텐츠도 손쉽게 마음껏 즐겨보시길 바란다"고 밝혔다.

