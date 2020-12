베이식스, 프레쉬 클리어링 앰플 출시

[아시아경제 조유진 기자] 베이식스의 글로벌 더마코스메틱 브랜드 스킨알엑스랩가 출시한 ‘프레쉬 클리어링 앰플’은 여드름성 피부를 집중관리 할 수 있는 제품이다.

피부 진정에 효과적인 고추냉이 뿌리 추출물을 함유해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 일상화된 마스크 착용으로 인해 예민해진 피부의 빠른 진정을 도와준다.

이 제품은 얼루어 코리아 베스트 오브뷰티어워드 시카앰플, 에센스 부문에서 위너를 수상했다. 얼루어 베스트 오브뷰티어워드는 '얼루어 코리아'의 블라인드 테스트를 기반으로 한 시상식으로, 지난 1년간 출시된 신제품을 대상으로 매년 카테고리별 위너 제품을 선정한다.

프레쉬 클리어링 앰플은 고추냉이 뿌리 추출물 뿐만 아니라, 티트리와 마데카소사이드 성분이 함유돼 민감해진 피부의 빠른 진정을 돕고 유럽 피나무꽃 추출물과 어성초 추출물을 함유해 피부에 수분을 공급하고 유수분 밸런스 조절에 도움을 준다.

한편, 여드름성 피부 사용 적합 및 유분, 피지 개선 테스트를 완료한 제품으로 민감한 피부도 안심하고 사용 가능하다.

