알리바바, 위구르족 식별 가능한 안면인식 기술 웹사이트에 소개했다 삭제

[아시아경제 전진영 기자] 중국 최대 IT 기업 알리바바 그룹이 중국 내 소수민족 위구르족과 다른 소수민족들의 얼굴을 식별할 수 있는 기술을 보유한 것으로 드러났다. 알리바바는 웹사이트에 해당 기술을 소개했다 보도로 논란이 일자 이를 삭제했다.

미국의 독립 연구단체인 영상감시연구소(IPVM)은 16일(현지시간) 발간한 보고서에서 이같이 밝혔다고 뉴욕타임즈는 전했다.

보도에 따르면 알리바바의 클라우드 컴퓨팅 기술을 담당하는 웹 사이트는 해당 소프트웨어로 사진과 영상에서 어떻게 위구르 족이나 다른 소수 민족들을 식별할 수 있는지 소개했다. 원래는 테러, 포르노, 광고, 스팸을 포함하는 디지털 컨텐츠를 식별하고 이를 막는 취지로 고안된 소프트웨어다.

알리바바 측은 뉴욕타임즈에 “기술 실험을 하는 과정에서 사용된 것 뿐”이라고 해명했다. 그러면서 “실험 외에 외부에 사용된 적은 없다”고 덧붙였다.

그러나 뉴욕타임즈는 “알리바바의 고객들이 위구르족을 판별하기 위해 해당 소프트웨어를 사용했는지는 속단할 수 없다”면서도 “이를 악용할 가능성은 매우 높다”고 지적했다. 뉴욕타임즈가 알리바바에 해당 기술에 대해 질문하자 알리바바는 웹사이트에서 위구르족 식별 기술 항목을 삭제했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr