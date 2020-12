[아시아경제 전진영 기자] 유럽연합(EU) 행정부 수반 격인 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장이 17일(현지시간) EU 회원국들이 오는 27일부터 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종을 시작할 것이라고 밝혔다.

폰데어라이엔 집행위원장은 이날 트위터에 "12월 27, 28, 29일에 EU 전역에서 백신 접종이 시작될 것"이라며 “우리는 함께 시민들을 지켜나갈 것”이라고 말했다.

