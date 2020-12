[아시아경제 김효진 기자] Sh수협은행은 오는 28일까지, 디지털금융, 비이자 수익사업, 마케팅 등 핵심 사업부문 역량강화를 위해 우수인재(전문직)를 모집한다고 17일 밝혔다.

모집분야는 ▲iOS 애플리케이션(앱) 운영 개발 ▲은행시스템 개발 및 운영 ▲TA(Technical Architect) ▲감정평가사 ▲리스크요소 관리 ▲원화 채권 운용 ▲신탁영업 ▲손해RM 법인영업직 ▲펀드마케팅교육 등 9개 직무다.

지원 자격 및 우대사항은 모집 분야별로 차이가 있으며 전형절차는 서류전형〉면접전형〉평판조회 등의 순으로 진행된다.

