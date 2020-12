솔브레인, 최대주주 솔브레인홀딩스 외 7명으로 변경

[아시아경제 이민우 기자] 솔브레인은 정지완 외 8명에서 솔브레인홀딩스 솔브레인홀딩스 036830 | 코스닥 증권정보 현재가 42,800 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 70,261 전일가 42,750 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 삼성전자 '초극박 글라스 갤럭시 폴드', 기술대상 대통령상가스안전公, 소·부·장 대표업체 솔브레인 방문…"日 규제기업 지원"BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입 close 외 7명으로 최대주주가 변경된다고 17일 공시했다. 이날 솔브레인홀딩스가 솔브레인 주식 217만6459주를 공개매수함에 따른 것이다.

솔브레인 측은 "'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사 전환을 위해 솔브레인홀딩스는 솔브레인을 자회사로 편입시켰다"고 설명했다.

