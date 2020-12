드론 범죄 R&D로 대응한다..내년 범부처 계획 확정

[아시아경제 황준호 기자] 정부가 내년부터 드론 범죄 대응에 팔을 걷었다. 드론으로 불법 촬영해 사생활을 침해하거나, 공항 근처에서 불법 비행으로 항공 운행을 방해하는 등 드론을 활용한 불법 행위를 막기 위해 각 부처가 공조에 나섰다.

과학기술정보통신부는 이 같은 내용의 내년도 무인이동체 기술개발사업 시행계획을 17일 확정했다. 정부는 내년 한 해 동안 380억원을 들여 이 계획을 이행한다. 올해보다는 41% 늘어난 수준이다. 이중 정부는 88억원을 불법 드론 대응기술 개발과 장거리 비행 드론 통신기술 개발 등에 중점 지원한다.

불법 드론 대응기술 개발은 과기정통부 외에도 2개 함께 나선다. 과기정통부는 올해부터 5년간 475억원을 들여 불법드론의 취약점을 분석해 실시간 무력화하는 기술과 레이더·전기광학적외선 장비(EO/IR) 등을 이용한 지상기반 대응시스템 등의 개발에 나선다. 산업부(180억원)는 공중기반 대응시스템으로서 음영지역 등을 순찰하거나, 불법드론 발견시 이를 추적해 무력화하는 드론캅 등을 개발한다. 경찰청(100억원)은 불법드론의 실시간 분석과 사고조사를 위한 포렌식 기술을 개발한다. 범 부처는 이번 사업 종결 후 무기 등을 탑재한 테러형 드론 공격에 대응하기 위한 기술개발에도 나선다.

올해 착수한 무인이동체 원천기술개발사업(182억원)과 DNA+ 드론기술개발(96억원)도 내년에는 투자를 더욱 확대한다. 이어 과기정통부(20억원), 국토교통부(37억원), 경찰청(18억원)은 '저고도 무인비행장치 교통관리체계 기술개발'도 계속 진행한다.

또한 과기정통부는 새롭게 무인이동체의 저고도 비가시권 장거리 운용을 위해 433MHz 기반 통신 기술개발에 나선다. 과기정통부는 이를 위해 20억원을 투입하며 국내 무인이동체 산업현장에서 요구하는 인재 양성을 위한 사업에도 2억원을 지원한다

김봉수 과기정통부 기초원천연구정책관은 "다양화되고 있는 드론을 이용한 불법행위에 대응하기 위해서는 이를 무력화할 수 있는 시스템 개발 등 관련 기술 확보가 시급하다"며 "무인이동체 관련 원천·핵심기술 확보, 비즈니스 모델 개발 및 시장 창출, 인프라 확충 등을 위한 정책·사업을 유기적으로 연계할 수 있도록 적극 행정함으로써 실질적인 성과를 달성하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr