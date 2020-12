울진군 스마트팜 청년농부로 선정된 최용대씨 "첫 수확 딸기 출하해요"

지난해 경북도 농기원 사업공모에 선정돼 2억 종자돈 … "재배면적 5배로 늘려나갈래요"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군은 농업인력 고령화 대응 차원에서 첨단 스마트팜을 경영하는 청년농업인 지원에 적극 나선다고 17일 밝혔다.

2019년 사업비 2억원으로 시행하는 경북도 농업기술원 사업공모에서, 울진군 청년농부 최용대씨는 '스마트딸기 청년CEO 육성'이란 명목으로 사업을 따냈다.

최씨는 사업비를 종자돈으로 삼아 근남면 산포리에 트러스 골조 광폭형 비닐하우스(1320㎡)를 신축해 딸기 양액재배 고설재배 베드 등 스마트팜 시설을 갖췄고, 최근 본격적으로 딸기를 출하 중이다.

최용대 씨는 "농업인력이 고령화 되는 상황에서 청년들이 농업에 종사 할 수 있는 환경이 조성돼 함께하는 청년들이 많아졌으면 한다"며 "향후 딸기 재배면적을 6600㎡까지 확대해 딸기 전업농이 되겠다"고 야무진 포부를 피력했다.

