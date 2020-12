한국타이어, CDP 기후변화대응 부문 '리더십 등급' 선정

국내 타이어 기업 중 유일

[아시아경제 김지희 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 ‘탄소정보공개 프로젝트(CDP)’에서 실시한 2020년도 탄소경영 기후변화대응 부분에서 리더십 등급에 선정됐다고 17일 밝혔다.

리더십 등급은 기후변화대응 활동, 관련 리스크 관리 및 정보 공개가 우수한 소수 기업에게 부여하는 등급이다. CDP는 ‘다우존스 지속가능경영지수’ 등과 함께 지속가능경영의 한 영역인 기후변화대응 수준을 평가하는 신뢰 있는 지표로 알려져있다.

이번에 실시한 CDP 기후변화대응 프로젝트는 시가총액 글로벌 상위 500개 기업과 국내 상위 200개 기업을 대상으로 평가를 진행했다. 한국타이어는 A- 등급으로 국내 기업 중 24개 기업에게만 부여된 리더십 등급에 선정됐다. 국내 타이어 기업 중에선 유일하게 등급 내 포함됐다.

한국타이어는 2050년까지 지속가능한 원료 사용 비율 100% 달성, 온실가스 배출량 2018년 대비 50% 감축 등 CSR 목표를 설정하고 있다. 또한 UNGC(유엔글로벌콤팩트) 등 기업 지속가능성을 위한 다양한 이니셔티브에 참여하고 있으며 지속가능한 천연고무 정책 등 친환경 정책도 추진하고 있다.

특히 타이어 제조 과정뿐 아니라, 차량 주행 시 타이어의 회전 저항을 최소화해 연비효율을 향상, 온실가스 배출을 낮추는 노력 등의 친환경 연구·개발도 지속하고 있다. 또 단위 온실가스 감축량을 금전적 가치로 환산해 투자 과정에 반영하는 등 활동에도 앞장서고 있다.

한편 CDP는 전 세계 주요 상장기업을 대상으로 '기후변화', '수자원', '산림자원' 분야의 환경 이슈 대응 관련 경영정보를 평가하는 글로벌 프로젝트로, 수집된 정보는 매년 보고서로 발간돼 전 세계 금융기관의 투자 지침서로 활용된다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr