<승진>

◇부사장

▶IB부문장 임정규

◇전무

▶경영기획실장 안조영 ▶경영지원실장 송의진

<신임>

◇상무

▶투자금융본부장 이성준 ▶재무관리본부장 오재경

◇준법감시인

▶준법감시인 윤송호

◇부서장

▶감사부장 이재오

<이동>

▶WM사업부문장 서성철 ▶Sales&Trading부문장 강은규