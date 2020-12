창원시, 도내 최초 '익명' 드라이브 스루 선별진료소 운영

휴대전화번호만 제출 … 창원종합운동장서 무료 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 17일부터 도내 최초로 창원스포츠파크에서 드라이브 스루 선별진료소를 운영한다.

이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 무증상·감염경로 불명 환자 수가 늘어남에 따라 3차 대유행의 고리를 끊기 위한 특단의 조치다.

드라이브 스루 선별진료소는 창원스포츠파크 실내수영장 뒤편에 마련돼 있다. 평일과 주말 오전 9시부터 오후 4시까지 휴대 전화번호 제출만으로 익명 검사가 가능하다.

이를 통해 한파 속 대기하는 시민들의 불편을 해소하고 신속 검사 및 검사량 확대를 통해 잠재적 확진자 조기 발견이 가능할 것으로 보인다.

지역 보건소에서도 오전 9시부터 오후 6시까지 증상 유무를 불문하고 익명으로 검사를 받을 수 있다.

허성무 시장은 "무증상과 잠복감염을 찾아내기 위해 시민 여러분이 적극적으로 검사를 받아주시기를 바란다"며 "지금이 코로나19와의 힘겨운 전쟁의 마지막 고비이니 마지막까지 방역 수칙과 연말연시 모임 자제를 당부드린다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr