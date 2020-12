에몬스가구, 김포 프리미엄 전시장 오픈

경기 서부 지역 최대 규모, 프리미엄 브랜드 아이덴티티 강화

[아시아경제 김종화 기자]표정있는가구 에몬스가 경기도 김포시에 경기 서부 지역 최대 규모의 프리미엄 전시장을 오픈했다고 17일 밝혔다.

에몬스가구 김포전시장은 경기 서부·북부권 교통의 중심인 김포 풍무 지구에 자리해 뛰어난 접근성을 갖췄다. 특히 풍무역 2번 출구에서 도보 5분 거리에 위치해 대중교통 이용이 용이하다.

에몬스는 지난 9월 서울의 대표 가구거리인 논현동에 서울 지역 최대 규모인 2541㎡(770평)의 가구 전시장을 오픈한데 이어 경기 김포에 1388㎡(420평)규모의 전시장을 오픈해 소비자의 접근성을 확대해 나가고 있다.

에몬스 김포 전시장은 경기 서부 지역 최대 규모의 프리미엄 전시장이며, 매장은 1층에서 3층으로 소파, 침대, 붙박이장, 거실장, 매트리스, 자녀방가구 등 에몬스 가정용가구를 비롯해 에몬스의 프리미엄 브랜드 에르디앙스 제품 등 500여종의 가구가 전시돼 있다. 전시장 오픈을 기념해 상담 및 계약 고객에게 디퓨저를 증정하는 이벤트도 진행한다.

에몬스 관계자는 "최근 온라인에서 가구를 구매하는 소비자가 많아졌지만, 고관여 제품인 가구는 직접 보고 사야 한다는 소비자의 인식은 여전히 강하다"면서 "김포 전시장에서 온라인으로 확인할 수 없는 제품의 품질, 디테일, 완성도와 전문 리빙큐레이터를 통한 공간 컨설팅 등 다양한 경험을 접할수 있다"고 전했다.

한편, 에몬스는 2020년 목동 전시장을 시작으로 기흥, 용인, 대구 수성, 강남 논현, 김포 전시장을 오픈 한데 이어 내년 상반기에도 둔촌, 진주, 전주 등 평균 300평 이상의 전시장 오픈을 계획하고 있다. 소비자에게 다양한 제품을 통해 라이프 스타일의 변화를 간접적으로 경험하는 최적의 장소를 제공할 수 있도록 매장도 대형화하고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr