AI 배달 '요기요 익스프레스' 전국 확대

내년 상반기 주요 5대 광역시 등 주요 지역에서도 모두 이용 가능

[아시아경제 김철현 기자] 배달 앱 '요기요'를 서비스하고 있는 딜리버리히어로코리아(대표 강신봉)는 차세대 딜리버리 서비스 '요기요 익스프레스'의 서비스 지역을 전국으로 확대 운영한다고 17일 밝혔다.

요기요 익스프레스는 서울 지역에 이어 이달 부산광역시와 경기도 고양시, 파주시, 성남시, 용인시 수지구 등으로 서비스를 확대한다. 내년 상반기부터는 권역을 더욱 확장해 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시 등 5대 주요 광역시는 물론 경기도 수원시, 화성시, 용인시 기흥구에서도 요기요 익스프레스 서비스를 모두 만나볼 수 있게 된다.

딜리버리히어로코리아는 이번 전국 서비스 지역 확대를 통해 더 많은 요기요 고객들이 요기요 익스프레스의 차별화된 주문 경험을 할 수 있도록 하겠다고 설명했다.

지난 7월 강남, 서초 등 서울 일부 지역에서 첫 선을 보인 요기요 익스프레스는 딜리버리히어로의 글로벌 인공지능(AI) 로지스틱스 솔루션 '허리어'가 적용된 배차 시스템으로 평균 주문 처리 시간을 20분까지 단축한다. 지난 10월부터는 서비스 지역을 서울 전역 및 경기권까지 확대했다.

강신봉 딜리버리히어로코리아 대표는 "현재 서울 전 지역 및 경기 일부 지역에서 서비스 중인 요기요 익스프레스는 차별화된 주문경험으로 고객은 물론 레스토랑 파트너, 라이더 모두에게 높은 만족도를 선사하고 있는 서비스"라면서 "전국 서비스 확대를 통해 요기요를 이용하는 고객 누구나 혁신적인 새로운 딜리버리 서비스를 경험해볼 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

