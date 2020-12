상주시, 농업기술센터 경북도 농촌진흥 종합평가 '大賞'

올해 농촌진흥사업 관련 시상 6개 분야 휩쓸어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시농업기술센터(소장 손상돈)는 2020 농촌진흥사업 도단위 종합평가에서 '대상'을 수상했다고 17일 밝혔다.

상주시농업기술센터는 올 한해 미래농업인력 육성, 현장애로기술 해결 맞춤형 기술 확산 지원, 농산물 가공제품 상품화 및 과학영농시설 운영 등 각 분야에서 우수한 성적을 거뒀다.

경북도농업기술원은 매년 시·군농업기술센터를 대상으로 농촌진흥사업 성과 확산과 경제 활성화에 기여한 우수기관을 선발하기 위해 전문역량개발 등 12개 항목을 종합평가해 연말마다 시상하고 있다.

농업기술센터는 농촌진흥사업 도단위 종합평가 우수기관 '대상'뿐 아니라 농촌진흥청에서 개최한 여성농업인 농사비법 경진대회 '최우수상', 신기술 현장확산 기술보급혁신사례 경진대회 '우수상', 농업재해대응 우수사례 경진대회 '최우수상', 비대면 교육 콘텐츠 경진대회 '장려상', 농업기술원 최고우수팀 경진대회 '우수팀상 등 총 6개 분야 수상이라는 영광을 안았다.

상주시농업기술센터 관계자는 "새해에도 진취적으로 일하는 지도사 양성과 현장 중심 농촌지도시스템 운영 등 농업인들과 함께 호흡해 '대한민국 농업의 중심 도시'라는 명성을 지켜나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr