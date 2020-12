'누적 4000대 판매' 박성룡 기아차 영업부장, 그랜드 마스터 올라

[아시아경제 우수연 기자]박성룡 기아자동차 진주지점 영업부장이 누적 판매 4000대를 달성하며 '그랜드 마스터'에 올랐다.

17일 기아차는 15번째 그랜드 마스터에 등극한 박 부장에게 상패와 포상 차량 K9을 수여했다. 박 부장은 1997년 기아차에 입사해 연평균 약 180대를 판매하며 입사 23년만에 누계 4000대 실적을 돌파했다.

'그랜드 마스터'는 기아차에 근무하며 누적 4000대 판매를 달성한 우수 영업직 직원에게 기아차가 부여하는 상이다. 이전까지 단 14명만이 이름을 올렸을 정도로 쉽지 않은 기록이다.

박 부장은 "고객과의 신뢰를 쌓기 위해 작은 약속도 반드시 지키기 위해 노력했다"며 "믿음이 곧 실력이라는 초심을 잃지 않은 게 영업 활동에 큰 도움이 됐다"고 판매 비결을 밝혔다.

기아차는 영업 현장에서 최선을 다하는 영업직 직원들을 격려하고 건강한 판매 경쟁을 유도하기 위해 ▲장기 판매 명예 포상 제도 ▲스타 어워즈 등 다양한 포상 제도를 운용하고 있다. 장기 판매 명예 포상 제도는 누계 판매 2000대 달성 시 '스타', 3000대 달성 시 '마스터', 4000대 달성 시 '그랜드 마스터', 6000대 달성 시 '그레이트 마스터' 칭호와 함께 부상을 수여하는 제도다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr