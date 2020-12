속보[아시아경제 최석진 기자] 윤석열 검찰총장이 '정직 2개월'의 징계 처분에 불복, 17일 법원에 징계 처분 취소를 구하는 소송을 제기한다.

윤 총장의 법률대리인인 이완규 변호사는 이날 오전 "오늘 중으로 서울행정법원에 소장을 접수할 계획"이라고 밝혔다.

