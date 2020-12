"목욕탕·사우나 대신 집에서"…위메프, 홈스파 용품 인기

홈스파용 욕조 및 세신 관련 용품 매출 최대 5배 급증

[아시아경제 김철현 기자] 공중 목욕탕이나 사우나 대신 집에서 안전하게 목욕을 즐기려는 '홈스파족'이 크게 늘고 있다.

위메프는 최근 2주간 홈스파 용품 판매 데이터를 분석한 결과, 욕조 및 세신 관련 용품 매출이 전년 동기 대비 최대 5배(440%)까지 급증했다고 17일 밝혔다.

이 기간 홈스파용 이동식 욕조의 판매는 217% 증가했다. 특히 반신욕 관련 용품이 인기다. 반신욕조가 143% 늘었고, 따뜻한 물 온도 유지를 돕는 욕조 커버는 302%, 반신욕과 동시에 독서와 스마트폰을 즐길 수 있는 욕조 트레이는 440% 판매가 급증했다.

거품 반신욕을 위한 거품 입욕제(48%), 버블 클렌저(252%), 목욕 후 따뜻하게 몸을 감쌀 수 있는 목욕가운(139%) 등도 판매가 늘었다.

이와 함께 때장갑 및 바디솔트 매출이 각각 10%, 7% 상승하면서 집에서 때를 미는 '홈세신족'도 증가한 것으로 나타났다.

위메프 관계자는 "최근 TV 예능 프로그램에서 연예인들이 반신욕기를 사용하는 장면이 자주 방송되는 등 집에서 안전한 힐링을 추구하는 '홈스파족'이 크게 늘었다"면서, "당분간 홈스파, 세신 관련 용품 인기가 지속 될 것"이라고 예상했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr